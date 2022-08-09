«Потому что вы русские»: Венсенский замок закрыл двери для туристов РФ

Как оказалось, администрация замка тайно опубликовала «внутреннее распоряжение» с открыто русофобским посылом.

Гражданам России не дают посмотреть на достопримечательность из-за их национальности. Речь идет о Венсенском замке, который находится к юго-востоку от Парижа. Замок перестал пускать на свою территорию туристов с российским паспортом, об этом сообщает информационное агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

«Российские граждане больше не могут посещать Венсенский замок, в котором хранятся, среди прочего, архивы министерства вооруженных сил Франции…», — звучат данные агентства.

Автор материала ссылается на некое «внутреннее распоряжение» насчет русских, изданное сразу после начала специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса.

Кроме того, издание привело комментарии двух россиянок, которых развернули на пороге замка. Одна из женщин, журналист, рассказала, что охрана попросила ее предъявить паспорт, и увидев, что она русская, отказали в посещении. На вопрос о причинах подобного отношения сотрудники ответили кратко — «потому что вы русские».

Ранее 5-tv.ru приводил рассказ финского журналиста о том, как на его родине происходит открытая травля россиян.