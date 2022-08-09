«Потому что вы русские»: Венсенский замок закрыл двери для туристов РФ

|
Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 73

Франс Пресс: россиянам запретили вход в Венсенский замок из-за спецоперации

«Потому что вы русские»: Венсенский замок закрыл двери для туристов РФ

Фото: www.globallookpress.com / Katharina Kalhoff

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Как оказалось, администрация замка тайно опубликовала «внутреннее распоряжение» с открыто русофобским посылом.

Гражданам России не дают посмотреть на достопримечательность из-за их национальности. Речь идет о Венсенском замке, который находится к юго-востоку от Парижа. Замок перестал пускать на свою территорию туристов с российским паспортом, об этом сообщает информационное агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

«Российские граждане больше не могут посещать Венсенский замок, в котором хранятся, среди прочего, архивы министерства вооруженных сил Франции…», — звучат данные агентства.

Автор материала ссылается на некое «внутреннее распоряжение» насчет русских, изданное сразу после начала специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса.

Кроме того, издание привело комментарии двух россиянок, которых развернули на пороге замка. Одна из женщин, журналист, рассказала, что охрана попросила ее предъявить паспорт, и увидев, что она русская, отказали в посещении. На вопрос о причинах подобного отношения сотрудники ответили кратко — «потому что вы русские».

Ранее 5-tv.ru приводил рассказ финского журналиста о том, как на его родине происходит открытая травля россиян.

+19° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
60.32
-0.05 61.16
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 9 августа

Последние новости

12:47
Премьер Эстонии заявила, что русским «пора прикрыть туризм в Европу»
12:18
Четвертый день на Кубе полыхает нефтехранилище после удара молнии
12:17
Пушилин: помогать восстановлению ДНР приедут строители из Кореи
12:09
Умер популярный в РФ японский дизайнер и парфюмер Иссэй Миякэ
11:53
«Вернется ли?» — Любовь Успенская уехала из России в неизвестном направлении
11:44
«Оптимист»: Андрей Макаревич надеется на возобновление концертов в России

Сейчас читают

Бывший офицер ВСУ обвинил Зеленского в гибели Украины
Хазанов объяснил, почему уехал в Латвию: «Тогда вопросов не возникнет»
"Сдерживала эмоции на пике удовольствия": Аверин рассказал пикантную постельную историю
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год