Животных в зоопарке Барселоны спасают от жары мороженым

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 30

Сотрудники стараются «обогащать» и освежать пищу своих подопечных.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Barbara Boensch; russian.rt.com

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Администрация зоопарка Барселоны необычным способом борется с жарой, которая внезапно обрушилась на Испанию. Сотрудники стараются «обогащать» и освежать пищу своих подопечных. Кроме большого количества воды, они решили дать животным замороженный корм. Видео опубликовал телеканал RT.

При этом каждый питомец получает мороженое со своим привычным кормом. Слоны лакомятся дынями и арбузами, сурикаты грызут кубики льда с червяками, также вкусное угощение получили бегемоты с капибарами.

При этом замораживают не только фрукты и овощи, но и питательные бульоны и йогурты. Также животных, у которых в вольерах нет бассейнов, поливают из шлангов.

Как ранее писал 5-tv.ru, камышовая кошка, которая занесена в Красную книгу России, впервые стала обитателем филиала Московского зоопарка — «Зоосада в Вотчине Деда Мороза». Экзотическое животное приехало в зоосад из новосибирского зоопарка. Это молодая самка возрастом чуть больше года. После обязательного карантина ее выпустили в уличный вольер, сейчас она вызывает повышенный интересе как у посетителей, так и у сотрудников зоосада.

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