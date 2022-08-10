Лайма Вайкуле ответила на слухи о своем алкоголизме: «Сразу свалюсь под стол»

Знаменитая латвийская певица попробовала крепкие напитки еще в 12 лет.

Певица Лайма Вайкуле развеяла слухи о пристрастии к алкоголю. Такая информация периодически появляется в сети, но артистка уверяет, что подобные сведения не соответствуют действительности.

На самом деле со спиртным знаменитость не дружит. Ей и одной рюмки достаточно, чтобы опьянеть.

«Выпить стакан для настроения? Нет, что ты?! От стакана я сразу свалюсь под стол, для меня 50 граммов уже кондиция. Пить не люблю и, по правде говоря, не умею, это развлечение не для меня», — цитирует певицу Teleprogramma.pro.

Как утверждает издание, эксперименты с алкоголем Вайкуле не проводит с 12 лет. Именно в этом возрасте артистка успела отравиться крепким горячительным напитком. Этого опыта ей хватило на всю жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, излечился ли от пристрастия к алкоголю, по мнению иеромонаха Фотия, его друг и наставник Григорий Лепс.