Лайма Вайкуле ответила на слухи о своем алкоголизме: «Сразу свалюсь под стол»

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 32

Певица Лайма Вайкуле опровергла слухи о своем алкоголизме

Лайма Вайкуле ответила на слухи о своем алкоголизме: «Сразу свалюсь под стол»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Знаменитая латвийская певица попробовала крепкие напитки еще в 12 лет.

Певица Лайма Вайкуле развеяла слухи о пристрастии к алкоголю. Такая информация периодически появляется в сети, но артистка уверяет, что подобные сведения не соответствуют действительности.

На самом деле со спиртным знаменитость не дружит. Ей и одной рюмки достаточно, чтобы опьянеть.

«Выпить стакан для настроения? Нет, что ты?! От стакана я сразу свалюсь под стол, для меня 50 граммов уже кондиция. Пить не люблю и, по правде говоря, не умею, это развлечение не для меня», — цитирует певицу Teleprogramma.pro.

Как утверждает издание, эксперименты с алкоголем Вайкуле не проводит с 12 лет. Именно в этом возрасте артистка успела отравиться крепким горячительным напитком. Этого опыта ей хватило на всю жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, излечился ли от пристрастия к алкоголю, по мнению иеромонаха Фотия, его друг и наставник Григорий Лепс.

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.38
0.06 61.55
0.39
Диван — лучший друг философа. Китайский совет дня на среду, 10 августа

Последние новости

4:00
Пригожин заступился за раскритикованную за молчание Лорак: «Охота на ведьм»
3:55
Прохоры — Пармены: почему 10 августа нельзя ничего продавать и покупать
3:34
Обыски ФБР в особняке Трампа подняли вопрос о грехах Клинтон и сына Байдена
3:15
Диван — лучший друг философа. Китайский совет дня на среду, 10 августа
3:07
Пока нет Меладзе: звезда «ВИА Гры» начала развлекать иностранцев на курортах
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Бывший офицер ВСУ обвинил Зеленского в гибели Украины
Израненных белух стошнило непонятной массой во время шоу в приморском океанариуме
"Сдерживала эмоции на пике удовольствия": Аверин рассказал пикантную постельную историю
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год