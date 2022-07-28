Почти завязал: иеромонах Фотий рассказал об отказе Лепса от алкоголя

Священнослужитель знает, что помогает артисту не скатиться на дно.

Иеромонах Фотий, победитель одного из сезона шоу «Голос» заявил, что его бывший наставник Григорий Лепс больше не увлекается алкоголем. Речь не идет о полном отказе от горячительных напитков, но происходит это редко и аккуратно. Ведь не зря исполнитель «Рюмки водки» проходил лечение в клинике.

«То есть сейчас он, конечно, очень аккуратно с алкоголем, насколько я знаю. Уже много лет он практически не пьет, пошел по пути исправления», — сказал священнослужитель в интервью на канале «Москва 24».

Он выразил уверенность в том, что не скатиться на дно артисту помогает вера в бога. Об этом свидетельствует огромный иконостас в квартире у Лепса, который, в частности, видел и сам иеромонах.

«Я думаю, здесь не только в искусстве дело: они помогают ему совсем уж не скатиться в каких-то грехах», — поделился он.

Между тем иеромонах подчеркнул, что если человек выбирает определенный образ жизни, ему никакие увещевания не помогут. Это касается в первую очередь пьющих людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артист Григорий Лепс заработал на композиции «Рюмка водка» 50 миллионов долларов.