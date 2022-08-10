Улетел за борт: истребитель США упал с авианосца в море по пути в Европу

Эфирная новость 2 459

Американский истребитель F-18 Ноrnеt упал с авианосца в море по пути в Европу

Фото, видео: www.globallookpress.com / ABACA; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Флагманский самолет F-18 Hornet сдуло с палубы сильным ветром. Из воды военным пришлось доставать его с помощью специального судна.

По дороге в Европу американские военные потеряли свой истребитель-бомбардировщик. Сильный ветер буквально сдул флагманский самолет с палубы авианосца «Гарри Трумэн», когда тот пополнял запасы воды.

Истребитель упал в море у южного побережья Италии. Чтобы поднять его с большой глубины, пришлось задействовать специальное судно.

Инцидент случился еще на прошлой неделе, но известно о нем стало только сейчас. Самолет необходимо было вернуть так, чтобы он не попал в поле зрения экипажей российских кораблей, находящихся в Средиземном море.

Истребители F-18 Hornet снабжены секретным оборудованием для ведения слежки, их используют для патрулирования южных рубежей НАТО.

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
60.38
0.06 61.55
0.39
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 августа

Последние новости

10:08
Politico: у России есть друзья в НАТО
9:58
Британцев вынудили выбирать между отоплением и едой отказом от российского угля
9:44
Сервисы заказа такси предложили заставить составлять рейтинги водителей
9:30
Саперы в зоне СВО рассказали о минах-ловушках и дилетантах из ВСУ
9:16
Сбежавшая Лазарева* пожаловалась на отсутствие работы: «Немолодая девочка уже»
9:02
Сенатор Пушков заявил о возможности Байдена остановить обстрелы ЗАЭС одним звонком

Сейчас читают

Бывший офицер ВСУ обвинил Зеленского в гибели Украины
Наемник из США пришел в ужас от мародерства ВСУ: «Ограбили тела моих товарищей!»
"Сдерживала эмоции на пике удовольствия": Аверин рассказал пикантную постельную историю
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год