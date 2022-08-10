Улетел за борт: истребитель США упал с авианосца в море по пути в Европу
Американский истребитель F-18 Ноrnеt упал с авианосца в море по пути в Европу
Фото, видео: www.globallookpress.com / ABACA; 5-tv.ru
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Флагманский самолет F-18 Hornet сдуло с палубы сильным ветром. Из воды военным пришлось доставать его с помощью специального судна.
По дороге в Европу американские военные потеряли свой истребитель-бомбардировщик. Сильный ветер буквально сдул флагманский самолет с палубы авианосца «Гарри Трумэн», когда тот пополнял запасы воды.
Истребитель упал в море у южного побережья Италии. Чтобы поднять его с большой глубины, пришлось задействовать специальное судно.
Инцидент случился еще на прошлой неделе, но известно о нем стало только сейчас. Самолет необходимо было вернуть так, чтобы он не попал в поле зрения экипажей российских кораблей, находящихся в Средиземном море.
Истребители F-18 Hornet снабжены секретным оборудованием для ведения слежки, их используют для патрулирования южных рубежей НАТО.
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