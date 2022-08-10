Оскандалившаяся Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа в 51 год

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 2 694

Мамой знаменитая остервенелой русофобией певица станет в четвертый раз. Кроме детей, у нее есть еще и внуки.

Оскандалившаяся Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа в 51 год

Фото: Instagram* / nargizzakirova_official

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Оскандалившаяся русофобскими заявлениями певица Наргиз Закирова не устает удивлять подписчиков. На этот раз артистка заинтересовала их не эпатажным поведением, а своим положением.

Судя по снимку, опубликованному в соцсетях, знаменитость ждет ребенка. Отец малыша — молодой муж, который позирует с ней на фото, пишет StarHit.ru. Мужчина бережно держит рукой возлюбленную за живот и при этом целует ее в голову. Сама же певица выглядит довольной и счастливой. Свое состояние она прокомментировала словом «Быть!».

Наргиз Закирова показала округлившийся животНаргиз Закирова показала округлившийся живот. Фото: Instagram* / nargizzakirova_official

У Наргиз уже есть трое детей — дочери Сабина, Лейла, сын Ауэль. Все они появились на свет от разных мужчин. Также Закирова еще и бабушка, но кому из звезд это мешало строить свое счастье?

Известно, что сейчас артистка не живет в России. После критических высказываний о стране ей закрыли въезд. Это когда-то певица была званным гостем, здесь она завоевала огромную популярность на шоу «Голос» и сотрудничала с лучшими продюсерами, включая Максима Фадеева и Виктора Дробыша. По последним данным, сейчас она находится в Узбекистане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналист Сухарев рассказал об огромных гонорарах Наргиз Закировой за критику спецоперации.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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