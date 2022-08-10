Сбежавшая Лазарева* пожаловалась на отсутствие работы: «Немолодая девочка уже»
Признанная иноагентом Татьяна Лазарева пожаловалась на отсутствие работы за границей
Фото: Instagram** / lazarevatut
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Телеведущая призналась, что около десяти лет живет без профессии. Шансов снова начать трудиться у нее все меньше из-за возраста.
Телеведущая Татьяна Лазарева* пожаловалась на отсутствие работы после своих антироссийских заявлений. О возникших проблемах знаменитость сообщила в YouTube-шоу «Дифирамб».
«Я живу без профессии, я немолодая девочка уже. Я же никому не говорю это каждый раз», — заявила Лазарева.
По словам телеведущей, она была уволена с работы в 2012 году. С тех пор не может начать делать что-либо и прийти в себя. Лазарева отметила, что не может излагать мысли в социальных сетях, как это было раньше. Также она ждет, что ее позовут участвовать в каком-нибудь проекте.
Ранее артистка несколько раз крайне негативно высказывалась в адрес России. С самого начала спецоперации она выступила против защиты Донбасса и первое время даже провела в Киеве. Позже Лазарева отправилась жить в Испанию. Оттуда Татьяна не раз делала заявления, дискредитирующие Россию. Это задело как ее бывших коллег по цеху, так и обычных жителей страны. Многие из них назвали отъезд телеведущей и дальнейшее поведение предательством.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что эмигрировавшая Татьяна Лазарева* запретила детям возвращаться в Россию.
* — внесен в реестр СМИ-иноагентов
** — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.
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