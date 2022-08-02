Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Эмигрировавшая Татьяна Лазарева* запретила детям возвращаться в Россию

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 220

Телеведущая Лазарева* выступила против возвращения своих детей в РФ

Эмигрировавшая Татьяна Лазарева* запретила детям возвращаться в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

При этом телеведущая не готова сжечь все мосты со страной, где была знаменита и когда-то счастлива.

Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* запретила своим детям возвращаться в Россию. Телеведущая категорически не поддерживает спецоперацию и оскорбительно отзывается о стране, в которой она прославилась и получала хорошие заработки. С критикой она выступает из Испании, где живет сейчас вместе с детьми. При этом знаменитость делает все, чтобы они не вернулись на родину. Особенно после того, как в РФ ее признали иноагентом.

«Они хотели бы остаться, но я им сказала: „Ребят, пожалуйста, пожалейте мать“. Совсем не хочется быть здесь, не иметь возможности приехать, если там что-то с твоим ребенком случилось», — призналась Татьяна в интервью Ксении Лариной на YouTube-канале «Дифирамб».

Знаменитость добавила, что сначала дети на информацию о признании ее иноагентом отреагировали растерянно, но потом успокоились и приняли ситуацию. При этом телеведущая призналась, что еще не осознает, что не вернется в Россию и пока не готова распродавать всю недвижимость, в отличие от ее друзей. Все, что она данный момент продала Лазарева — это дача, и то с ней она распрощалась нелегко.

«Я испытала такой стресс… Это была место, где выросли дети, было много друзей вокруг. Мы там лет двадцать прожили. И вот мы ее продали, и это было очень тяжело. И это был кусок, с которым ты открываешь часть родины своей», — поделилась Лазарева.

Как известно, Татьяна Лазарева не поддержала Россию с самого начала спецоперации. Первое время она провела в Киеве, а потом отправилась на ПМЖ в Испанию. За период жизни на чужбине Татьяна не раз делала заявления, дискредитирующие РФ. Это задело как ее бывших коллег по цеху, так и обычных жителей страны. Многие из них назвали отъезд телеведущей из страны предательством. Вместе с тем знаменитость признается, что и на чужой земле жить ей не просто. Периодически она взывает к справедливости и жалуется на дискриминацию в Испании. Об этом ранее рассказывал 5-tv.ru.

* — признана иноагентом на территории РФ.

Тема:
Специальная военная операция России
2 авг
Маму и ребенка контузило в результате обстрела боевиков в Ясиноватой
2 авг
Стреляли в спину своим: ВСУ уничтожили сдавших позиции боевиков в ДНР
2 авг
ВС России поразили две батареи украинских «Гиацинтов» и четыре взвода «Градов»
2 авг
Минобороны: удар ВСУ по СИЗО в Еленовке был согласован с Вашингтоном
2 авг
Минобороны РФ: власти США несут ответственность за массовую гибель мирных жителей Донбасса
2 авг
В МИД РФ призвали расследовать преступление националистов в Еленовке
2 авг
Представитель ЛНР: Киев может силой вывозить жителей Донбасса
2 авг
Шойгу заявил об освобождении шести населенных пунктов в ДНР
2 авг
Не будет как раньше: Башаров назвал главный плюс в бегстве артистов из России
2 авг
Росгвардия ликвидировала 13 операторов украинских беспилотников в ЛНР
+26° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
60.16
-1.89 61.27
-1.98
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 2 августа

Последние новости

19:28
Ни жалости, ни совести: как ВСУ отнимают жизни у больных детей Донецка
19:10
В G7 обсуждают полный запрет на транспортировку российской нефти
18:53
МИД Китая выразил решительный протест и осудил визит Пелоси на Тайвань
18:46
Маму и ребенка контузило в результате обстрела боевиков в Ясиноватой
18:28
Множество проблем или счастье: что ждет Пугачеву и Галкина в ближайшие годы
18:20
Стреляли в спину своим: ВСУ уничтожили сдавших позиции боевиков в ДНР

Сейчас читают

"Каждый раз реву": Ланская о больной точке, связи с Караченцовым и судьбе после увольнения Райхельгауза
Захарова призвала вернуть «на базу» «летающего спикера» Пелоси
Югославия 2.0: НАТО направили войска к сербской границе
Как избавиться от потливости

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год