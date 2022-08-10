Живой товар: в России предприниматели наладили торговлю экзотическими зверьми

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Тигрята и львята доставляются в любой регион страны по бросовым ценам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Josef Vostarek; 5-tv.ru

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Львенок — не дорого! При чем с доставкой! Такое объявление можно запросто найти в интернете. Для «Живого товара» не нужны никакие документы, как и информация — а зачем вообще дикое животное покупателю. Логистика тоже налажена — продавцы готовы отправить маленьких хищников в любую точку страны. Все тонкости нелегальной торговли редкими хищниками в своем расследовании раскрыла Анна Воропай.

«Вот еще! О господи, боже ж ты мой, можно потрогать?»

«Конечно!»

Покупка экзотических животных

У полуторамесячной крохи нет ни имени, ни документов. Но есть цена — 200 тысяч рублей. Доставить обещают в любой город страны.

«Вы оплачиваете животное, я ищу доставку. Нужно просто подобрать, когда будет кто-то из знакомых проводников ехать. Проводник в дороге поит, кормит, смотрит за животным», — объясняет посредник.

Вот как выглядит нелегальный провоз животных: клетку на четыре дня спрячут в купе. Посредника, который отправил видео в качестве доказательства, мы нашли по объявлению: «Львята всего за 120 тысяч». В переписке женщина утверждает, что может достать маленьких животных, их доставят из Читы. Или пятимесячных подростков из Иркутска. Все якобы взяты напрямую из зоопарка, с которым она работает уже шесть лет. Если мы хотим купить львенка для себя, без ее помощи не обойтись, утверждает женщина.

«Это безопасность зоопарка в первую очередь, они не будут встречаться с частниками. Я думаю, вы сами понимаете почему», — говорит собеседница.

Львята из зоопарка

Покупать львов, тигров и многих других животных имеют право только цирки, зоопарки и центры реабилитации. С 2019 года держать таких хищников у себя дома запрещено. Но, если сильно хочется, есть люди, готовые помочь. Продавцы даже не скрываются и утверждают, что зверей доставят напрямую из частного контактного зоопарка Читы. И даже подпись полностью совпадает с данными директора. В переписке мы предупреждаем: львенка хотим поселить дома в вольере. Но продавца это, похоже, не смущает.

«Обычно с этим проблем не возникает, никогда в ветклинике не спрашивают откуда и как», — добавляет собеседник.

Продавец шлет видео, как львята резвятся в траве. И разрешает посмотреть товар живьем прямо в зоопарке. При встрече здесь почему-то забывают спросить у покупателя лицензию на содержание зверей, зато рассказывают, как лучше провезти львят.

«Если будете везти — скажете, свой, едем в отпуск, везем с собой. Скажете, кот манул», — утверждает продавец.

О том, что на хищника нужны документы, здесь знают. Но уверяют, что со львятами не будет сложностей.

«Прививки с трех месяцев они ставят, и уже тогда получают паспорт. Паспорт вообще не проблема, можно купить в любом зоомагазине», — утверждают торговцы зверьми.

Животные в опасности

Что потом будет со львенком, который прямо из зоопарка может попасть в плохие руки, нелегальных продавцов живого товара совершенно не волнует. Тигрят часто покупают для фотосессий, а спустя всего полгода, когда в милых пушистых котятах просыпаются инстинкты хищника, от животных избавляются. И в лучшем случае они попадают в зоопарк или реабилитационный центр.

Тигренок с хрустальной болезнью появился у Светланы в недельном возрасте, хозяйка выкормила ее из бутылочки. Теперь Эльза растет рядом с тигром, которого подкинули в центр под видом сфинкса.

«Когда мы открыли переноску, там был тигренок. Лысый, слепой, с переломанными задними конечностями. Откуда появился этот тигренок, мы не знаем», — добавляет владелица центра реабилитации диких животных.

Пристроить всех подросших львов и тигров крайне сложно. В зоопарк без документов их не берут, циркам нужны малыши. Следить за оборотом зверей должно министерство природы. Вот только объявление о продаже — не доказательство вины, ведь сама торговля зоопарку не запрещена.

«Зоопарк по совести должен проверять человека или организацию, имеет ли он право на такое содержание. К сожалению, формально пока такой обязанности у них нет», — объясняет ситуацию вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.

Покупатель тоже не несет ответственности за льва в квартире. Если животное без документов найдут, то владельцу даже не выпишут штраф, а зверя просто отберут. Но это пока.

«Мы сейчас вводим осенью административную ответственность за содержание таких животных. Если у тебя где-нибудь такое животное, то теперь прилетит штраф до 150 тысяч рублей», — заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Такую сумму фотограф со львенком заработает всего за день — ценник за час съемки в Москве стартует от 30 тысяч. И, пока на беззащитный товар есть спрос, остается шанс, что этих львят могут продать кому угодно.

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