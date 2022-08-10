Венгрия и Словакия договорились с Украиной о транзите нефти по «Дружбе»

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 38

Российская сторона согласилась с этим решением.

Венгрия и Словакия договорились с Украиной о транзите нефти по «Дружбе»

Фото: www.globallookpress.com / Attila Volgyi

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Венгерская компания MOL и словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft договорились с Украиной о возобновлении поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил телеканал ТАЗ со ссылкой на представителя венгерского предприятия Антона Молнера.

«Украинская сторона позитивно отреагировала на предложение компаний Slovnaft и MOL заплатить транзитные расходы за поставки нефти по южной ветке трубопровода „Дружба“. НПЗ Slovnaft уже перевел средства украинской стороне и ожидает, что на основании этого уже в ближайшие дни поставки нефти возобновятся», — говорится в тексте сообщения.

В официальном заявлении MOL говорится, что, взяв на себя обязательство по пошлине, компания обеспечила быстрое решение проблемы, и украинская сторона пообещала, что поставки сырой нефти могут возобновиться в течение нескольких дней.

В Slovonaft рассказали, что уже оплатили украинской транзитной компании. С этим также согласилась российская сторона.

Как сообщили РИА Новости в «Транснефти», Украина получила транзитный платеж. Прокачку восстановят сегодня в 16:00.

Как ранее писал 5-tv.ru, «Укртранснафта» 4 августа приостановила транзит российской нефти по южной ветке системы «Дружба». Она перекачивала нефть из РФ в сторону Чехии, Венгрии и Словакии, транзит через Белоруссию в Польшу и Германию продолжается.

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