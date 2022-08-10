ЦБ предложили блокировать переводы свыше десяти тысяч рублей
Эксперты идею советников Банка России оценили скептически.
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
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Переводы с карты на карту могут стать дольше и сложнее. О новых мерах борьбы с мошенниками узнали "Известия". Для финансовых отправлений крупнее десяти тысяч рублей могут ввести двухфакторную идентификацию. Иначе говоря - отправитель должен будет подтвердить операцию, введя специальный пин-код.
Эксперты идею Центробанка оценили скептически, ведь процесс перевода не только усложнит жизнь пользователям, но и неизбежно приведет к новым вариантам мошенничества.
А вот другая инициатива регулятора может действительно улучшить жизнь держателям карт и счетов. ЦБ предлагает привлекать службы безопасности банков к расследованиям случаев мошенничества. Если идея обретет жизнь, клиенты смогут подавать заявления в полицию через колцентр. Это позволит правоохранителям не тратить время на запрос дополнительных сведений у кредитных организаций. Сейчас этот процесс занимает около месяца.
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