ЦБ предложили блокировать переводы свыше десяти тысяч рублей

Переводы с карты на карту могут стать дольше и сложнее. О новых мерах борьбы с мошенниками узнали "Известия". Для финансовых отправлений крупнее десяти тысяч рублей могут ввести двухфакторную идентификацию. Иначе говоря - отправитель должен будет подтвердить операцию, введя специальный пин-код.

Эксперты идею Центробанка оценили скептически, ведь процесс перевода не только усложнит жизнь пользователям, но и неизбежно приведет к новым вариантам мошенничества.

А вот другая инициатива регулятора может действительно улучшить жизнь держателям карт и счетов. ЦБ предлагает привлекать службы безопасности банков к расследованиям случаев мошенничества. Если идея обретет жизнь, клиенты смогут подавать заявления в полицию через колцентр. Это позволит правоохранителям не тратить время на запрос дополнительных сведений у кредитных организаций. Сейчас этот процесс занимает около месяца.