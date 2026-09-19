Докатились: Колобок вошел в число претендентов на звание «Слово года»

Колобок претендует на звание «Слова года — 2026»

Сразу несколько выражений, связанных с современными технологиями, интернет-культурой и изменениями в повседневной речи, вошли в число претендентов на звание «Слово года — 2026». Среди них — «дофаминовый», «вайб-кодинг» и «гиперфикс». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе РГПУ им. А.И. Герцена.

Профессор университета, кандидат филологических наук Наталия Козловская назвала интересным претендентом слово «дофаминовый». По ее словам, оно получило новые смысловые оттенки и стало использоваться в сочетаниях, которых раньше практически не встречалось.

Так говорят о «дофаминовых» вещах, гардеробе, мебели и моде. Термин используют, когда описывают яркие цвета, необычные решения в одежде и насыщенный дизайн интерьера. По словам лингвиста, такое употребление начало формироваться примерно в 2017 году, а в 2026-м стало особенно востребованным.

Еще один кандидат — «гиперфикс». Это разговорное сокращение от слова «гиперфиксация», которым в психологии называют состояние сильной сосредоточенности на определенном занятии или объекте. По данным «Яндекс Вордстата», интерес пользователей к этому слову заметно возрастал в январе и июле. В пресс-службе РПГУ им. А.И.Герцена

В список также попал «вайб-кодинг» — понятие из сферы разработки программного обеспечения. Так называют подход, при котором человек описывает необходимую задачу обычным языком, а искусственный интеллект генерирует программный код. Эксперты РГПУ связывают появление термина с ростом популярности инструментов на основе ИИ.

Ранее в числе претендентов на звание «Слово года — 2026» назывались «Колобок», «Макс», НПЗ, БПЛА, «нишевый» и «нейрослоп».

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