Мог и расчленить: хроника убийства порноактрисы Гришман в Петербурге

Пропажу эпатажной девушки, несмотря на многочисленных друзей, заметили только через неделю после смерти. Главный подозреваемый сказал, что она сама попросила ее зарезать. И это не единственные загадки.

Загадочное убийство расследуют сейчас в Петербурге. Там нашли мертвой Анастасию Гришман. Ее имя известно в соцсетях благодаря эпатажному образу, таким же поступкам. Работала девушка порноактрисой.

Удивляет, что при большом круге друзей и публичности — а Анастасия всегда была в центре внимания — ее пропажу заметили только спустя неделю. Шесть ножевых ранений. Подозреваемый уже задержан.

Кто он и какие могли быть мотивы для убийства — детали жестокого преступления расскажет корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Громкие вопли и полный хаос — вполне обычный стрим для блогерши Анастасии Хамловской, больше известной под псевдонимом Гришман. Она зарабатывала на порнороликах и отчаянно пыталась стать популярной. Даже после смерти в ее аккаунтах еще неделю выходили посты, проводились розыгрыши и собирались деньги.

Тусовки, деструктивный образ жизни, демонстрация секса. Свою квартиру блогерша превратила в подобие ночного клуба — там часто собирались гости и громко играла музыка. Но около недели назад по ночам на лестничной клетке стало тише, а сама Анастасия перестала отвечать на звонки друзей.

Убийство произошло, предположительно, неделю назад. Примерно вот это же время одна из подруг заподозрила неладное. Чтобы успокоить, себя связалась с Дмитрием — молодым человеком Хамловской. И во время разговора парень признался, что убил Анастасию.

Когда оперативники вскрыли дверь в квартиру, сразу же обратили внимание на специфический запах. Внутри они обнаружили тело Анастасии с признаками насильственной смерти. Девушка лежала в ванной, а на ее шее сотрудники полиции насчитали не меньше шести ножевых ранений.

Главный подозреваемый — тот самый молодой человек, 24-летний Дмитрий Чернышов. По словам подруг, обладал вспыльчивым характером.

«Когда не в духе, может руку поднять или еще что-то такое. Я, если честно, до последнего думала, что это неправда», — сообщила подруга погибшей Маргарита Жарая.

Предварительно, серия ударов ножом была нанесена в спальне. После этого тело девушки было аккуратно уложено в ванну. А рядом с кроватью оперативники обнаружили большой чемодан. Не исключено, что убийца собирался расчленить тело.

Дмитрия Чернышова уже задержали. Прямо сейчас он дает показания. Вину признает, но частично — якобы девушка сошла с ума и сама попросила убить ее. Меру пресечения в отношении подозреваемого изберут в ближайшее время.