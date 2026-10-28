В России заявили, что эпоха гегемонии западных СМИ подошла к концу

Эпоха доминирования западных СМИ в формировании мировой информационной повестки подошла к концу. Такое мнение высказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на сессии «Меняя ракурс: как СМИ стран глобального большинства влияют на мир» Медиафорума «Россия — Африка».

По словам Кондрашова, на протяжении десятилетий небольшая группа западных медиаконцернов и информационных агентств во многом определяла, какие события становились частью мировой повестки и как представлялись разные страны.

«Я не побоюсь сказать прямо, что эпоха гегемонии западных СМИ, она, конечно, по всем нашим ощущениям, подошла к концу», — заявил Кондрашов.

Он связал происходящие изменения прежде всего со снижением доверия аудитории к западным СМИ. По его словам, люди видят, что одни и те же события могут освещаться по-разному в зависимости от затронутых интересов, а неудобные факты могут оставаться без внимания.

Кондрашов также отметил, что страны Глобального Юга и Востока стремятся активнее участвовать в формировании собственной информационной повестки.

«Перемена, повторюсь, она пришла не извне. Ее принесли сами народы, которые захотели слышать собственный голос», — сказал глава ТАСС.

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