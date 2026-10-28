В России заявили, что эпоха гегемонии западных СМИ подошла к концу

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 18 0

Почему одним событиям достается внимание всего мира, а другие остаются незамеченными?

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эпоха доминирования западных СМИ в формировании мировой информационной повестки подошла к концу. Такое мнение высказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на сессии «Меняя ракурс: как СМИ стран глобального большинства влияют на мир» Медиафорума «Россия — Африка».

По словам Кондрашова, на протяжении десятилетий небольшая группа западных медиаконцернов и информационных агентств во многом определяла, какие события становились частью мировой повестки и как представлялись разные страны.

«Я не побоюсь сказать прямо, что эпоха гегемонии западных СМИ, она, конечно, по всем нашим ощущениям, подошла к концу», — заявил Кондрашов.

Он связал происходящие изменения прежде всего со снижением доверия аудитории к западным СМИ. По его словам, люди видят, что одни и те же события могут освещаться по-разному в зависимости от затронутых интересов, а неудобные факты могут оставаться без внимания.

Кондрашов также отметил, что страны Глобального Юга и Востока стремятся активнее участвовать в формировании собственной информационной повестки.

«Перемена, повторюсь, она пришла не извне. Ее принесли сами народы, которые захотели слышать собственный голос», — сказал глава ТАСС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Зимняя подготовка волос: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026 для знако...

Последние новости

12:44
Россия предоставила консульский доступ к задержанному японскому журналисту
12:42
Россия поддерживает справедливый принцип освоения ресурсов Африки
12:37
«Свысока»: как западные СМИ привыкли говорить об Африке
12:35
В Испании столкнулись два скоростных поезда: есть погибшие
12:26
«Иду, смотрю — парень барахтается в речке»: мужчина спас мальчика в Перми
12:23
В России заявили, что эпоха гегемонии западных СМИ подошла к концу

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
«Где взять профессионалов?» — Бутман о том, почему артисты играют под фонограмму
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео