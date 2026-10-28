Отсутствие военного билета может стать причиной отказа в загранпаспорте

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 21 0

Заявление на получение документа могут не принять еще по ряду причин.

МВД: без военного билета могут не принять документы на загра

Фото: © РИА Новости/Вадим Жернов; 5-tv.ru

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Отсутствие военного билета у мужчины призывного возраста может привести к отказу в приеме документов на загранпаспорт. Об этом сообщили в МВД России.

Ведомство приводит и другие основания, по которым заявление не примут. Среди них — внутренний паспорт гражданина РФ, признанный недействительным либо с истекшим сроком действия. Кроме того, документы не примут, если заявитель приложил фотографию ненадлежащего формата, сообщил ложные сведения или допустил ошибки при заполнении заявления, в том числе не выполнил установленные требования к его оформлению.

Согласно действующему административному регламенту, если заявитель не представил военный билет по собственной инициативе, ведомство обязано самостоятельно запросить нужные сведения через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подать заявление об аннулировании паспорта после его потери или кражи теперь можно онлайн — на портале Госуслуг.

Для использования услуги необходима подтвержденная учетная запись на Госуслугах; подать заявление от имени другого человека нельзя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Отсутствие военного билета может стать причиной отказа в загранпаспорте

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