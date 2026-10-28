Россия поддерживает справедливый принцип освоения ресурсов Африки

Россия поддерживает справедливый принцип освоения ресурсов в странах Африки. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на сессии «От добычи к процветанию: недра как основа благосостояния народа» в рамках форума «Россия — Африка».

«Мы за справедливый подход к освоению минерально-сырьевых богатств Африки. Пользу и выгоду от полезных ископаемых прежде всего должны получать те страны, которые этими ресурсами и обладают. Главный приоритет, который мы отдаем и в нашей стране, — национальный», — отметил он.

Как добавил Козлов, Россия располагает запасами практически всех полезных ископаемых и добывает 117 видов сырья. По газу и алмазам страна занимает первое место в мире, а по запасам золота, титана и цинка входит в тройку ведущих.

Африканским партнерам Россия предлагает три основных направления сотрудничества в недропользовании. Первое — геохимическое и геофизическое картирование, то есть формирование цифровой базы при поиске перспективных месторождений. Второе — лабораторный анализ свойств руды для оценки потенциала добычи. Третье — подготовка специалистов на базе российских профильных учреждений.

Министр указал, что Москва готова делиться своей школой и компетенциями с африканскими коллегами на взаимовыгодных условиях.

Сейчас у России подписано 21 соглашение о взаимоотношениях с 14 государствами Африки, причем 15 из них напрямую касаются геологии.

В Москве 28–29 октября 2026 года проводятся третий саммит, а также Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка». Сопредседатели мероприятия — президент России Владимир Путин и президент Бурунди, председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе.

В мероприятии принимают участие делегации 48 из 54 африканских государств, причем 22 из них представлены на уровне глав государств. Планируется принять итоговую декларацию саммита, план совместных действий на 2027–2029 годы, а также декларацию о сотрудничестве в сфере технологий искусственного интеллекта.

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