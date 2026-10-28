В Испании столкнулись два скоростных поезда: есть погибшие

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 20 0

ЧП произошло на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией.

При столкновении поездов в Испании погибли люди

Фото: legion-media/sipa_usa

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При столкновении поездов в Испании погибли 46 человек

Два пассажирских поезда столкнулись утром в центральной Испании. По последним данным, число погибших достигло 46 человек.

Авария произошла между городами Лос-Йебенес и Урда в провинции Толедо около девяти утра. По данным Министерства транспорта Испании, на высокоскоростной железной дороге столкнулись поезд AVE, следовавший из Мадрида в Севилью, и поезд частного оператора Iryo.

Предварительно, поезд AVE врезался в другой состав сзади. От удара два последних вагона поезда Iryo сошли с рельсов и упали с насыпи. Множество пассажиров получили травмы, на место происшествия прибыли медики. Движение поездов на участке было приостановлено. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о столкновении двух грузовых поездов в Мюнхене. В результате аварии погиб один человек, а два вагона рухнули с эстакады на проезжую часть.

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