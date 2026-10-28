Мужчина спас мальчика в Перми из ледяной воды

Житель Челябинска Евгений спас школьника, упавшего в ледяную Каму в Перми во время рыбалки. Информация появилась в распоряжении 5-tv.ru.

ЧП случилось на набережной возле станции Пермь-1. Одиннадцатилетний мальчик пришел к реке с двумя друзьями, но поскользнулся на обледеневших плитах и оказался в воде. Школьник начал кричать о помощи, а течение стало относить его от берега.

Евгений услышал крики во время прогулки и решил действовать. Он снял одежду и прыгнул в реку.

«Иду, смотрю — парень барахтается в речке, „помогите, спасите“ кричит. Все стоят, смотрят. Я все скинул с себя, нырнул за ним», — рассказал мужчина.

Добравшись до ребенка, очевидец вытолкнул его на бетонные плиты, но мальчик не мог самостоятельно выбраться из воды из-за скользкой поверхности. Евгений оставался рядом с ним около десяти минут, удерживая парня за одежду на плаву, пока прохожие и дворник не принесли веревку.

По словам мужчины, спасатели прибыли примерно через полчаса после происшествия. Школьник не получил серьезных травм, отделался испугом и легким переохлаждением.

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