«Свысока»: как западные СМИ привыкли говорить об Африке

Кондрашов заявил, что западные СМИ говорят об Африке свысока

Западные СМИ десятилетиями формировали образ Африки преимущественно через военные конфликты, перевороты, природные катастрофы и гуманитарные кризисы. Такое мнение высказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на сессии «Меняя ракурс: как СМИ стран глобального большинства влияют на мир» Медиафорума «Россия — Африка».

Кондрашов заявил, что мировая информационная повестка долгое время формировалась несколькими центрами, среди которых он выделил крупные западные медиаконцерны и информационные агентства. По его словам, они во многом определяли, какие страны и события становились главными темами международных новостей.

Отдельно Кондрашов остановился на том, как, по его мнению, в западном информационном пространстве представляли Африку.

«Об Африке при этом до сих пор еще пытаются говорить как-то так, знаете, свысока. Вот где-то там вот Африка», — сказал глава ТАСС.

Он сравнил такое отношение с особенностями изображения континента на карте Меркатора. По словам Кондрашова, визуальное представление Африки на этой проекции создает искаженное ощущение ее реального масштаба.

Говоря о содержании новостной повестки, Кондрашов отметил, что африканский континент часто появлялся в международных СМИ в контексте конфликтов и кризисов.

«Обычно это либо военный конфликт, либо какой-то переворот, который, конечно же, показывают все мейнстримные СМИ, либо какие-то природные бедствия, ну и оказание помощи», — заявил он.

По мнению Кондрашова, такой подход формировал представление о странах Африки преимущественно как об объектах международного внимания, а не как о самостоятельных участниках информационного процесса.

Глава ТАСС также заявил, что ситуация меняется на фоне снижения доверия к западным СМИ. Он связал это с тем, что аудитория видит различия в освещении одних и тех же событий и все чаще получает возможность слышать о странах непосредственно от их жителей и журналистов.

Он добавил, что важную роль в этом процессе играют журналисты из самих африканских стран, которые рассказывают о происходящем у себя от первого лица.

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