На пьянке в доме «скопинского маньяка» Виктора Мохова произошло убийство

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов попал в поле зрения правоохранительных органов. Как выяснили «Известия», в его доме было совершенно убийство еще 2 августа.

Тогда Мохов вместе с товарищами выпивал, возможно, за День ВДВ. В какой-то момент он заподозрил одного из собутыльников в краже гуся. Другой товарищ решил отомстить за птицу и точным ударом локтем в шею убил подозреваемого.

Тело несколько дней пролежало в доме маньяка, а затем Мохов помог спрятать его по соседству — в заброшенном дворе.

Информацию об этом подтвердили в СК РФ по Рязанской области. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители также напомнили, что ранее Виктор Мохов был осужден за похищение несовершеннолетних девушек, с их последующим изнасилованием в течение долгих лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью одной из жертв «скопинского маньяка».