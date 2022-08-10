На пьянке в доме «скопинского маньяка» Виктора Мохова произошло убийство

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Правоохранительные органы подозревают недавно освободившегося насильника из Рязанской области в укрывательстве преступления.

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«Скопинский маньяк» Виктор Мохов попал в поле зрения правоохранительных органов. Как выяснили «Известия», в его доме было совершенно убийство еще 2 августа.

Тогда Мохов вместе с товарищами выпивал, возможно, за День ВДВ. В какой-то момент он заподозрил одного из собутыльников в краже гуся. Другой товарищ решил отомстить за птицу и точным ударом локтем в шею убил подозреваемого.

Тело несколько дней пролежало в доме маньяка, а затем Мохов помог спрятать его по соседству — в заброшенном дворе.

Информацию об этом подтвердили в СК РФ по Рязанской области. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители также напомнили, что ранее Виктор Мохов был осужден за похищение несовершеннолетних девушек, с их последующим изнасилованием в течение долгих лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью одной из жертв «скопинского маньяка».

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