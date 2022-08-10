Словацкий оператор исключил восстановление поставок нефти по «Дружбе» в Чехию
В Transpetrol отвергли возобновление поставок нефти по «Дружбе» в Чехию
Фото: www.globallookpress.com / Attila Volgyi
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Российские сырье по южной ветке трубопровода получат только Венгрия и Словакия.
Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» не возобновятся. Об этом заявила официальный представитель оператора словацкой части «Дружбы» Transpetrol Линда Вашковичова.
«Поставка нефти в Чехию возобновлена не будет», — сказала она на брифинге.
Ранее в этот день «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Венгрию и Словакию через украинскую территорию. Это произошло после того, как Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и Slovnaft за транзит российской нефти.
Как пояснила Вашковичова, восстановление поставок нефти касается Словакии и Венгрии. Вопрос оплаты транзита российского сырья урегулировал венгерский MOL, владеющий нефтеперерабатывающими предприятиями в обеих странах. В свою очередь чешские нефтеперерабатывающие комбинаты принадлежат польскому концерну PKN Orlen.
В официальном заявлении MOL говорится, что, взяв на себя обязательство по пошлине, компания обеспечила быстрое решение проблемы. Украинская сторона пообещала, что поставки сырой нефти возобновится в течение нескольких дней.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 4 августа «Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти по южной ветке системы «Дружба», потребовав за свои услуги стопроцентную предоплату. «Транснефть» при последней попытке оплаты просто получила свои деньги обратно на счет.
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