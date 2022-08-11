Бойца MMA Тарасова отпустили после задержания из-за массовой драки в Мурино

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Спортсмен и блогер назвал себя потерпевшим и остался крайне недоволен тем, что ему несколько суток пришлось провести в изоляторе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Популярные бойцы и блогеры Артем Тарасов и его друг Никита Солонин отпущены на свободу. Всеволожский суд счел доводы следователей несостоятельными.

Друзья были задержаны накануне по делу о хулиганстве после участия в массовой драке со стрельбой в Мурино. Потасовка произошла в понедельник. Получается, что бойцы провели под стражей два дня. Свое участие в конфликте Тарасов объясняет тем, что заступился за Солонина.

«Если вы хотите быть побитым, избитым, похищенным и потом еще оказаться подозреваемым, то не советую. Такое произошло со мной. Я оказался потерпевшим. Почему я нахожусь несколько суток в изоляторе? Почему все СМИ пишут, что я в чем-то виноват?» — прокомментировал Артем Тарасов.

Для Никиты Солонина это решение стало еще и подарком на день рождения. Сегодня спортсмену исполнилось 29 лет.

«Приду сейчас, помоюсь, скину эти вещи вонючие и забуду про эти два дня как страшный сон», — заявил атлет.

Год назад два друга уже становились фигурантами уголовного дела из-за драки.

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Бойца MMA Тарасова отпустили после задержания из-за массовой драки в Мурино

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