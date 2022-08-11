Названы самые необычные имена для новорожденных в Петербурге

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Одними из самых необычных детских имен в Петербурге оказались Огнеслав и Осень

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Фантазия родителей, желающих подарить ребенку уникальный жизненный путь, порой не знает границ.

Мода на необычные имена для новорожденных продолжается. Фантазия родителей порой не знает границ. Одни называют детей в честь героев фильмов, другие — используют в качестве имени для малыша времена года и даже географические названия.

ТОП редких имен 2022 года огласил Комитет по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Петербурга. В этом году родители отдавали предпочтение именам со славянскими и древнегреческими корнями.

В мужском списке: Велидар, Весемир, Дамирослав, Огнеслав, Евсевий, Патрикей и Севериан.

Среди женских имен наиболее популярными оказались: Беллатриса, Донесса, Евстолия, Харитония, Истислава, Славяна и Осень.

Многие родители считают, что они дарят ребенку уникальный жизненный путь, называя его необычным именем.

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