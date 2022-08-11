Снова семья? — Ани Лорак бросила молодого любовника и уехала к бывшему мужу

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 859

Певица Ани Лорак улетела в Турцию к бывшему мужу

Снова семья? — Ани Лорак бросила молодого любовника и уехала к бывшему мужу

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Сейчас знаменитость нежится в лучах турецкого солнца в компании экс-супруга и их общей дочери.

Певица Ани Лорак воссоединилась с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу. Бывшие супруги проводят вместе летние каникулы ради их общей дочери.

Правда, как отмечает KP.RU, речи о восстановлении супружеских отношений не идет. Пара хоть и расторгла брак несколько лет назад, но сумела сохранить дружбу.  Однако поклонники 43-летней звезды надеются, что она перерастет в любовь.

Тем более что Ани рассталась с молодым партнером продюсером Егором Глебом. С ним певица встречалась около трех лет. Несмотря на разницу в возрасте, пара выглядела счастливой, но до свадьбы дело так и не дошло. Влюбленные, по словам коллег продюсера, расстались, и молодой избранник улетел в США.

Кстати, в браке с Налчаджиоглу Ани Лорак прожила около девяти лет. Певица никогда не афишировала свою личную жизнь, но позже общественность узнала об изменах супруга знаменитости. Это и стало причиной разрыва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ани Лорак не планирует в ближайшее время давать концерты в России. Зато в планах певицы гастроли в Германии и Чехии. Предположительно, выступать в РФ артистка не хочет из-за своей гражданской позиции насчет спецоперации.

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Снова семья? — Ани Лорак бросила молодого любовника и уехала к бывшему мужу

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