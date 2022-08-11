Журналист Шахназаров осудил Хазанова и Ярмольника за прогулки по Юрмале

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 40

По его словам, ему очевидная позиция обоих артистов по поводу специальной военной операции по защите Донбасса.

Журналист Шахназаров осудил Хазанова и Ярмольника за прогулки по Юрмале

Фото: Филиппов Алексей / ИТАР-ТАСС/ТАСС

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Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал прогулки актеров Геннадия Хазанова и Леонида Ярмольника в Латвии.

Он заявил, что ему очевидная позиция артистов относительно специальной военной операции, несмотря на их молчание.

«Хазанов в Латвии, в Юрмале. Не знает — вернется или нет. Говорит, что просто театр не работает. Его видят там мои друзья вместе с Ярмольником. Они все там. Их видели в компании тех, кто считает наш режим „мордороватым"», — сказал он в эфире программы „Полный абзац“.

Также темой выпуска стала ситуация с певицей Лаймой Вайкуле, которая стала героиней скандала после выходки с украинским флагом. Журналист считает, что она больше не будет выступать в России.

Кстати, о том, что Ярмольник находится в Латвии, также сообщал Михаил Шахназаров. Тогда он рассказал, что актер встречается на прогулках с юмористом Геннадией Хазановым.

Поклонники последнего были обеспокоены его длительным отсутствием в России. он недавно рассказал, что сейчас в театре «Ленком» каникулы, поэтому работы нет. Артист заверил, что скоро вновь вернется на сцену.

Как ранее писал 5-tv.ru, Ярмольник назвал точную дату своего возвращения в РФ.

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