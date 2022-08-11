Леонид Ярмольник назвал точную дату возвращения в Россию

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Никита Кротов
Никита Кротов 957

Леонид Ярмольник назвал датой своего возвращения в Россию начало учебного сезона

Леонид Ярмольник назвал точную дату возвращения в Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Артист отдыхает с внуками в Юрмале и периодически встречается с юмористом Геннадием Хазановым.

Артист Леонид Ярмольник назвал точную дату своего возвращения в Россию. Сейчас н отдыхает с внуками в латвийской Юрмале.

«Вы знаете, я не в Москве. Я вернусь домой к учебному году, когда внук в школу пойдет. Пока же вместе с внуками я отдыхаю в Юрмале», — сказал актер в беседе с Teleprogramma.pro.

О том, что актер находится в Латвии, также сообщал журналист Михаил Шахназаров в авторской программе «Полный абзац». По словам публициста, Ярмольник встречается на прогулках с юмористом Геннадием Хазановым.

К слову, поклонники Геннадия Викторовича были всерьез обеспокоены его длительным отъездом из России. Однако недавно он рассказал, что сейчас в театре «Ленком» каникулы, поэтому работы нет. Артист заверил, что скоро вновь будет играть на сцене.

Ходили слухи, что Хазанов проходит за границей курс лечения, но сам он по этому поводу никаких комментариев не давал. До этого появилась информация о сильном изменении внешнего вида актера, которая взволновала фанатов. В частности, певец Игорь Николаев даже опубликовал фото в сети.

В июне 5-tv.ru писал о том, что Леонид Ярмольник опроверг информацию об отъезде из России.

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Леонид Ярмольник назвал точную дату возвращения в Россию

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