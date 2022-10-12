«Россети» окажут содействие в подготовке Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Ежегодное исследование проводится для оценки усилий региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.

«Россети» окажут содействие в подготовке Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

Фото: ПАО «Россети»

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Группа «Россети» примет участие в повышении качества анализа для формирования Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ, учитывающего эффективность процедур подключения к объектам инфраструктуры. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и глава Агентства стратегических инициатив (АСИ @ASI_RU) Светлана Чупшева в рамках Российской энергетической недели (РЭН-2022).

Уточняется, что группа «Россети» проработает предложения и поучаствует во внедрении пилотных проектов, нацеленных на тестирование новой методологии при составлении рейтинга. В свою очередь, АСИ готово предоставить его результаты с расшифровкой показателей, характеризующих процедуры присоединения к электросетям, по каждому региону.

«Национальный рейтинг позволяет получить комплексную оценку результативности мер поддержки бизнеса и выявить лучшие практики. Группа „Россети“ уделяет особое внимание повышению эффективности процедур по подключению электроэнергии, в том числе с помощью развития новых электронных сервисов. Сотрудничество с АСИ открывает дополнительные возможности для повышения качества нашей работы», — заявил Андрей Рюмин.

Со своей стороны, Светлана Чупшева отметила, что за девять лет формирования Национального инвестиционного рейтинга средний срок подключения к электросетям сократился почти в 2,5 раза. По словам глав агентства, это хороший результат, но резерв для улучшения показателей еще остается.

«Считаем, что в этой работе необходима полноценная вовлеченность дочерних компаний ПАО „Россети“, которые, в свою очередь, получат независимую обратную связь от предпринимателей о предоставляемых услугах», — подчеркнула Чупшева.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах составляется для оценки усилий региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

В этом году рейтинг опирается на 67 показателей: 15 статистических и 52 опросных. Итоговая оценка формируется по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. Результаты исследования традиционно оглашают в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания «Россети» до конца текущего года отремонтирует более 2,4 тысячи километров линий электропередачи на Дальнем Востоке в рамках подготовки к зиме.

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