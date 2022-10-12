Мерзни, мерзни волчий хвост? Что ждет европейские города грядущей зимой

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 122

Глава «Газпрома» Миллер заявил, что в газовых хранилищах Европы в марте будет 5% газа

Мерзни, мерзни волчий хвост? Что ждет европейские города грядущей зимой

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Rene Traut

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В России прогнозировали аномальные холода. Но, возможно, все окажется не так критично.

При пике зимних морозов могут замерзнуть целые европейские города. Об этом заявил глава госкорпорации «Газпром» Алексей Миллер. По его прогнозам, в марте в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы останется всего лишь 5% голубого топлива. К примеру, немцам газовых запасов хватит, в лучшем случае, чуть больше, чем на два месяца, пишет Газета.ру.

Несмотря на такую пессимистичную оценку, Миллер считает, что Европа сможет пережить зимний период. Однако главный вопрос, который остается открытым, — что будет с закачкой к следующей зиме. Кроме того, Миллер подчеркнул, госкорпорация прогнозирует, что для прохождения отопительного периода, зима будет аномально холодной.

Западные страны решили снизить свою зависимость от российских энергоносителей на фоне спецоперации в Донбассе по защите населения от националистов. В Еврокомиссии заявляли, что к концу текущего года планируется отказаться от энергоресурсов РФ на 90%. Действия стран Запада привели к экономическим проблемам в Европе, что вызвало у последних резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, во что перерастает кризис в Европе.

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