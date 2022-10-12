Российские военные поразили штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»*

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 404

Кроме того, ликвидированы два пункта временной дислокации иностранных наемников на Украине.

Фото, видео: © РИА Новости / Иван Родионов; 5-tv.ru

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Воздушно-космические силы Российской Федерации поразили штаб управления украинской националистической группировки «Правый сектор»*, а также узел связи группировки «Азов»* под Запорожьем. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе города Запорожье поражены штаб националистического формирования „Правый сектор“, узел связи националистического формирования „Азов“ и два пункта временной дислокации иностранных наемников», — сказал представитель ведомства.

Кроме того, армейская и оперативно-тактическая авиация, а также артиллерия и ракетные войска поразили пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Великая Костромка в Днепропетровской области, Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) и Лежино Запорожской области.

В результате ликвидированы живая сила и военная техника украинских националистов в 156-ти районах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военнослужащие успешно отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении. ВСУ испробовали все тактики: наступать с трех сторон, увеличить численность, задействовать турецкие танки — но многократно были разгромлены российскими войсками.

* — экстремистские организации, запрещены в РФ.

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