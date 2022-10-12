Коллапс уже близок: когда обесточенная Украина запросит пощады

С 10 октября ВС РФ уничтожают инфраструктуру Незалежной в ответ на теракты, устроенные ее спецслужбами на российской территории.

Урон, нанесенный энергетической инфраструктуре Украины российским высокоточным оружием, пока позволяет киевскому режиму справляться с надвигающимся коллапсом самостоятельно. Только в том случае, если атаки продолжатся в течение нескольких недель, Незалежной придется просить помощи у западных «друзей», считает политолог Дмитрий Солонников.

«Пока что это временные сложности, которые Украина пытается преодолевать своими средствами. Чтобы временные сложности стали постоянными, уничтожение инфраструктуры Украины, в том числе энергетической, тоже должно стать постоянным», — заявил эксперт в комментарии 5-tv.ru.

Он напомнил, что США несколько недель бомбили инфраструктуру Югославии и Ирака, прежде чем там начался коллапс, парализовавший работу практически всех служб, а страны оказались на грани катастрофы.

«Пока что Украина надеется, что сама справится с возникающими проблемами и никакой помощи извне ей не потребуется. Если же Россия продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре, тогда этот вопрос встанет, и Украина начнет активно просить помощи у Европы в восстановлении инфраструктуры и дополнительных мощностях», — отметил Солонников.

Ранее в этот день глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что в результате российских ударов около трети энергетической инфраструктуры страны выведено из строя. Так, в Киеве и области из-за повреждений объектов энергоснабжения вводят почасовое отключение электроэнергии. Также на Украине зафиксированы проблемы с железнодорожным сообщением.

С 10 октября ВС РФ наносят массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на теракты, устроенные ее спецслужбами на территории России. В частности, речь идет о взрыве на Крымском мосту, унесшем жизни нескольких человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 12 октября российские войска нанесли удары по объектам энергосистемы в Николаеве и Запорожье.