Осудившая спецоперацию Земфира не проявила уважения к украинскому флагу

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 2 424

Фанатка из Незалежной пожаловалась на беглую российскую певицу и удалила ее из плейлиста.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; Instagram* / kati.kozachuk

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Осудившая спецоперацию и сбежавшая из России Земфира до глубины души оскорбила свою украинскую фанатку тем, что не проявила должного уважения к флагу Украины, который та с трудом пронесла на концерт певицы на Кипре.

Обиженная девушка поделилась горем в соцсети. Она написала, что на входе на концерт у поклонников отбирали украинские флаги, однако девушка смогла пронести свой, спрятав в кармане.

Во время выступления она, по ее словам, прорвалась сквозь толпу и бросила флаг под ноги Земфиры, надеясь, что певица «все-таки выскажется о войне». Однако та просто подняла флаг и унесла за кулисы, как какую-то тряпку.

«Секунда, гаснет свет, артистка с каменным лицом поднимает мой флаг и не разворачиваясь заносит его за кулисы. Я и вся толпа начинаем кричать „нет войне“. Проходит минут пять, и она возвращается на сцену, чтобы дальше петь, как ни в чем не бывало, и собирать цветы из первых рядов. Занавес. Минус один флаг любимой страны. Минус один любимый артист из моего плейлиста. Больше его для меня не существует», — разочарованно написала Козачук.

Подобное поведение оскандалившейся рокерши выглядит вполне логично. Земфира, осуждая спецоперацию и действия российских властей, не будет открыто поддерживать Украину, ведь это оставит ее без заработков на родине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавшая из России во второй раз и назвавшая «холопами и рабами» россиян Алла Пугачева засветилась на концерте Земфиры в Израиле. После шоу певицы сфотографировались вместе, а рокерша написала в соцсети хвалебную оду бывшей Примадонне.

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