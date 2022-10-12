Захарова: есть страны, сказавшие Западу «нет» на антироссийские игрища

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 373

Захарова заявила, что страны Азии, Африки и СНГ не поддерживают Запад в попытках изоляции РФ

Захарова: есть страны, сказавшие Западу «нет» на антироссийские игрища

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Объективная картина говорит о том, что государства на всех континентах готовы сотрудничать с РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в диалоге с «Известиями» прокомментировала попытки Запада изолировать Россию, отметив, что многие страны отказываются поддерживать его в этом.

«Они могут говорить все что угодно. Есть же объективная картина, когда страны, регионы мира ответили коллективному Западу категорично „нет“ на все попытки ввязать их в антироссийские игры и игрища. Посмотрите: Азия, Африка, про СНГ нужно ли мне говорить? Есть и протокольная часть, есть и субстантивное дополнение отношений, ну все очевидно», — заявила Захарова 

До этого дипломат назвала ОБСЕ маргинальной тусовкой русофобов. Захарова отметила, что события последних нескольких дней снова показали «вопиющие двойные стандарты коллективного Запада», который закрывал глаза на действия киевского режима, убивавшего сотнями и тысячами жителей Донбасса просто за желание называть себя русскими. Представитель МИД подчеркнула, что Запад лишь на словах печется о правах человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова высмеяла провал так называемой «инфоблокады» России после того, как все французские телеканалы транслировали выступление президента РФ Владимира Путина в прямом эфире.

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