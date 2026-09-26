Лавров и глава МИД Гватемалы обсудили перспективы сотрудничества стран

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 17 0

Встреча прошла на полях недели высокого уровня 81-й Генассамблеи ООН.

Лавров встретился с главой МИД Гватемалы — что обсудили

Фото: МИД РФ

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Развитие двусторонних отношений стало темой переговоров министров иностранных дел России и Гватемалы Сергея Лаврова и Карлоса Рамиро Мартинеса Альварадо. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух государств состоялась на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

В министерстве уточнили, что Лавров и Альварадо заявили о важности развития российско-гватемальского сотрудничества как напрямую, так и через различные многосторонние форматы.

Кроме того, главы МИД стран подтвердили намерение укреплять взаимодействие Москвы с региональными интеграционными объединениями Латинской Америки и Карибского бассейна.

Лавров возглавляет российскую делегацию на Генассамблее ООН. Министр уже провел ряд встреч со своими коллегами из других стран, а также лидерами государств. Кроме того, в ходе недели сессии он встретился с американским госсекретарем Марко Рубио.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем конфликт на Украине.

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