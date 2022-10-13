Избавиться от прыщей с помощью Левомеколя, «очистить» поры салициловой кислотой — знакомые с детства «секреты красоты». Однако привести такие методы могут к весьма плачевным результатам.

Еще свежа память о секретах красоты в эпоху дефицита — когда прыщик рекомендовалось «прижечь» спиртовым раствором салициловой кислоты или помазать Левомеколем, а сухую кожу смазывать вазилином. Некоторые из этих рецептов пользуются популярностью до сих пор, что огорчает все научно-косметологическое сообщество, разрабатывающее современные средства ухода.

И не потому что дорогие кремы плохо продаются из-за аптечных аналогов, а потому что «прижигания» лишь добивают проблемную кожу! Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru озвучила дерматолог Ольга Божок. По словам эксперта только отсутствием вариантов можно оправдать применение лекарств в качестве косметики в домашних условиях, остальное — от лукавого!

«Левомеколь — это препарат с антибиотиком. Современное направление — это изучение микробиома кожи (Экосистема микроорганизмов, живущих на поверхности кожи. — Прим. ред.), и отводится очень важная роль этому микробиому. Если вы пренебрегаете им, то вы заходите с подобным лечением в еще более сложную ситуацию», — заявила Ольга Божок.

Если речь о биогенной инфекции, вызывающей гнойнички, прыщи, угревую сыпь и прочие неприятности, то за счет местного применения разного рода средств проблему не решить, уверена дерматолог. Сработает комплекс мер, включающий особую диету, нормализацию сна и прочие нюансы жизнедеятельности. Помазать лекарством — не лучшая идея.

«Просто разовьется резистентность, то есть нечувствительность к антибиотику в данном случае, и бактерии будут более сильными и более агрессивными. Сейчас уже для лечения высыпаний, как правило, Левомеколь не используется. Потому что он нарушает микробиом, вызывает разрастание, например, грибковой флоры и тем самым усугубляет течение того или иного заболевания», — пояснила врач.

Сказанное выше не означает, что данный препарат плох или в принципе опасен. Но, как и любое лекарство, он токсичен и должен назначаться и дозироваться доктором, не иначе. Только под контролем медицинского специалиста и только по его рекомендации! Для улучшения состояния кожи существуют средства более подходящие — контролирующие уровень pH, повышающие кислотность среды, АНА-кислоты которые при регулярном использовании избавляют от несовершенств кожи.

«Надо выращивать правильную флору, то есть ни в коем случае не использовать сухие, спиртовые какие-то средства, а больше уделять внимания средствам с различными лизатами, бактериями. Это целое направление в косметологии — средства, которые влияют на микробиом кожи», — отметила Божок.

Вместо глицерина и вазилина, которые есть в дешевых аптечных средствах, дерматолог порекомендовала использовать составы с мочевиной — это кремы в той же ценовой категории, но с более благоприятным для кожи действием. Как подчеркнула доктор, если никак не удается избавиться от высыпаний, лучшим решением будет поход к дерматологу, а не в аптеку. Необязательно посещать косметолога и платить ему — дать совет по уходу за кожей может и врач из районной поликлиники.

«Надо кремами ухаживать, аптечные препараты — уже прошлый век. Нет средств, которые были бы некамедоногенными, то есть не изменяли структуру кожного сала. Нужна правильная консистенция кожного сала. Тогда оно будет увлажнять кожу, создавать правильный липидный барьер. Это всегда крем, подобранный по типу и потребностям кожи», — заключила Ольга Божок.

В зависимости от времени года, отмечают эксперты, кожному покрову требуется разный уход. Зимой это питательные средства, летом — легкие увлажняющие. С приходом осени многие страдают от сухости и шелушений. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как исключить стресс для кожи в холода.

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