Под Винницей разбился украинский истребитель
Это был самолет одной из бригад тактической авиации Украины.
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Popsuevich
Под Винницей потерпел крушение украинский истребитель. Он разбился вечером 12 октября. Самолет числился в одной из бригад тактической авиации Воздушных сил Украины, сообщает украинское командование ВВС.
Известно, что летчик «успешно катапультировался» и не пострадал. В опубликованном сообщении говорится, что пилот потерял управление по «неустановленным техническим причинам».
Модели какого именно самолета стало на один меньше в ВВС Украины — пока неизвестно.
Отметим, что в арсенале украинской армии не так много военных истребителей, особенно зарубежных. Этим летом киевскому режиму предлагали американские штурмовики А-10 Warthog, однако от них отказались, сославшись на то, что ВСУ нужны более современные истребители F-16 Fighting Falcon. По мнению советника главы Минобороны Украины Юрия Сак, киевской власти необходимы также истребители F-15 Eagle. Однако пока прихоти не были исполнены.
Ранее 5-tv.ru сообщал и показывал, как Воздушно-космические силы России сбили два украинских МиГ-29. Самолеты были оснащены американскими ракетами HARM.
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