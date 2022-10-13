Путин призвал пересмотреть принципы работы финансовой мировой системы

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 116

Перед этим глава государства отмечал важность использования национальных валют в международных расчетах.

Путин призвал пересмотреть принципы работы финансовой мировой системы

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин призвал пересмотреть принципы работы финансовой мировой системы в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Глава государства отметил, что в нынешнее время есть угроза голода, а также социальных потрясений в больших масштабах. В связи с этим Москва призывает ликвидировать искусственные преграды, чтобы восстановить цепочки товарных поставок.

До этого российский лидер призвал использовать национальные валюты в международных расчетах. Он подчеркнул, данная мера позволит укрепить независимость стран. Также Путин добавил, что создавать совместные финансовые механизмы, используя региональные валюты, очень важно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что столица Казахстана Астана на ближайшие два дня становится главным евразийским политическим центром. В город прибыли лидеры из почти трех десятков стран-участников.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.76
0.08 62.59
0.24
Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 ок...

Последние новости

15:30
Минобороны России сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
15:29
Захарова о заявлении Кулебы про Крым: «Главный дипломат признается в терроризме»
15:25
Бежавший от мобилизации Никита Пресняков оставил жену в России
15:23
Кабмин РФ выделит 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми из регионов
15:14
«Риск летального исхода»: врач оценил будущее Бони после восхождения на гору
15:10
«Суровый хомяк!» — дружба медвежонка с жителями Камчатки поразил туриста

Сейчас читают

Офтальмолог Азнаурян заявил об опасности просмотра телевизора в темноте
Лексус и Вован раскрыли: Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика