Время настало: Джиган в образе Бэтмена собрался спасать мир

Артист больше не рэпер — у него другая миссия.

Российский рэпер Джиган, видимо, совсем неравнодушен к происходящему в мире и решил бороться за справедливость самым героическим образом. Артист последовал примру голливудских персонажей и примерил на себя образ Бэтмена.

Получилось один в один. Черный костюм, маска, полные решимости глаза. А еще — крепкое телосложение и настоящие мускулы. Еще чуть-чуть и российский супергерой оторвется от земли и начнет свою миссию… Может, у него бы получилось не хуже, чем у экранных героев.

Джиган примерил образ Бэтмена. Фото: Instagram * / iamgeegun

Видимо, Джиган тоже так считает. На фото в соцсетях видно, что певец любуется собой перед зеркалом и, возможно, строит планы супергероя. А усиливает визуальный эффект музыкальное сопровождение — артист, конечно же, выбрал рэп-композицию про своего персонажа.

В общем и целом шутка музыканта удалась и намек понят — миру нужны настоящие герои: не важно, как их зовут и откуда они, лишь бы цели были правильные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, довольна ли своим телом после пятой беременности супруга Джигана Оксана Самойлова.

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