Объекты критической инфраструктуры пострадали от ударов в Киеве и области

Итак, в Киеве и области объявлена воздушная тревога. В офисе Зеленского заявили о взрывах на объектах критической инфраструктуры, удар был нанесен с помощью дронов-камикадзе «Герань». Данных о пострадавших нет.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.