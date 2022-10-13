ФАС запретила магазинам сильно завышать цены на армейскую экипировку

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Ритейлеров предупредили о наказании за неправомерные действия. Особенно в текущей, сложной ситуации.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение магазинам, завышающим стоимость армейской экипировки. Ведомство проверило торговые сети после многочисленных жалоб мобилизованных и их родных.

К слову, «Военторг» рекомендовал своим ритейлерам продавать товары армейского назначения с наценкой, не превышающей 15% процентов.

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