ФАС запретила магазинам сильно завышать цены на армейскую экипировку

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение магазинам, завышающим стоимость армейской экипировки. Ведомство проверило торговые сети после многочисленных жалоб мобилизованных и их родных.

К слову, «Военторг» рекомендовал своим ритейлерам продавать товары армейского назначения с наценкой, не превышающей 15% процентов.



