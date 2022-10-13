«Жду выхода Карин Жан-Пьер»: Захарова иронично ответила на слова Байдена о похоронах в Ираке

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 200

Захарова прокомментировала ошибку в словах Байдена о сыне и похоронах в Ираке

«Жду выхода Карин Жан-Пьер»: Захарова иронично ответила на слова Байдена о похоронах в Ираке

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Yuri Gripas / Pool via CNP

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Высказывания президента США становятся все одиознее. Представитель МИД России не могла оставить ситуацию без внимания.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден оказался в центре очередного конфуза. Американский лидер, выступая с речью о доблести военных США, заявил, что его старший сын Бо погиб в Ираке. На деле же он вернулся оттуда живым, а умер от онкологии в 2015 году.

«Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду, медаль за выдающуюся службу и расстался с жизнью в Ираке. Представьте мужество, отвагу и настоящие жертвы, которые они все принесли», — сказал Байден.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично высказалась о произошедшем.

«Жду выхода Карин Жан-Пьер с интригующим рассказом, как так получилось», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Карин Жан-Пьер — это пресс-секретарь президента США Джо Байдена. Это первая темнокожая представительница ЛГБТ-сообщества на посту пресс-секретаря Белого дома. До вступления в должность она была первой заместительницей Джен Псаки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Мария Захарова высмеяла пресс-секретаря Белого дома после слов о рабочих местах.

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