Дорогой мой человек: разведенную Агату Муцениеце увидели с новым избранником

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 2 965

Агату Муцениеце увидели с новым избранником

Дорогой мой человек: разведенную Агату Муцениеце увидели с новым избранником

Фото: www.globallookpress.com / Artem Sobolev

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Актриса провела несколько счастливых ней в компании своего коллеги. Поклонники уверены — это больше чем дружба.

Поклонники Агаты Муцениеце рассекретили ее нового избранника. Предположительно, им стал снова актер — Владимир Селиванов, прославившийся благодаря роли Вована в «Реальных пацанах». На то что знаменитости вместе, указывают их фотографии в соцсетях — и у Агаты, и у Владимира в аккаунтах можно найти кадры из Нальчика. Кроме того, в сетях посторонних людей есть совместные фото артистов, причем влюбленных.

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Позже и сам Селиванов не стал скрывать, что действительно провел время в обществе бывшей жены Павла Прилучного.

«Мы с Агатой действительно вместе ездили в Нальчик, от вас ничего не скроешь. Через пару дней сделаем заявление…» — поделился звезда «Реальных пацанов» с изданием KP.RU.

Артист также отметил, что очень рад знакомству с Агатой и дал понять, что со знаменитостью его связывает больше чем дружба.

«Она — мой человек на все 100%», — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Прилучный с женой и детьми от Агаты Муцениеце отправился на отдых за город.

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