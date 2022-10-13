У торговавшего военными билетами главврача в Петербурге изъяли миллион рублей
По факту случившегося ведется большое разбирательство. Владимир Климчук уже прошел допрос.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Полиция задержала главного врача военкомата Петербурга Владимира Килимчука. По данным следствия, он брал взятки у военнообязанных.
Дело возбудили после проверки военных билетов с категорией «В» — оказалось, что многие обладатели этих документов страдали «одинаковыми» болезнями. Полицейские обыскали дом и служебный кабинет Килимчука. У него нашли и изъяли миллион рублей. Самого главврача сейчас допрашивают.
Ранее по этому делу задержали военкома Фрунзенского района Петербурга Александра Петрочука. Сообщается, что за свои услуги он просил 250 тысяч рублей.
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