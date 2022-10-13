Нашелся: стало известно, где находится второй внук Пугачевой

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 429

Певица Орбакайте опубликовала фото с внуком Пугачевой Дени Байсаровым

Фото, видео: Instagram* / orbakaite_k / dennyartview

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Уехавшая из РФ на фоне спецоперации семья путешествует по миру.

Стало известно, где второй внук певицы Аллы Пугачевой. Фотографию с Дени Байсаровым опубликовала исполнительница Кристина Орбакайте в социальных сетях. А вот что касается второго — Никиты Преснякова, писали, что он пешком перешел границу с Эстонией.

У него есть литовский паспорт, позволяющий без визы передвигаться по Европе. Есть мнение, что путешествует звездный родственник в одиночку. Его супруга Алена появилась на одной из московских вечеринок. К слову, ведет она себя весьма странно, представляясь журналистам другим именем. По информации источников, из-за травмы спины Преснякову явно не грозила мобилизация. Собственно, по той же причине он не пошел служить.

Звездная семья путешествует по заграницам, в том числе и на фоне спецоперации на Украине. В частности, критике подверглась Пугачева из-за повторного отъезда в Израиль, а также из-за просьбы признать ее иноагентом наравне с супругом юмористом Максимом Галкиным*.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого оставил в России Никита Пресняков.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — Признан иноагентом в РФ.

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