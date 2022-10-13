Кулеба признался, что денег стран Запада Украине хватит до конца года

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 344

По словам главы украинского МИД, пока страна сможет поддерживать финансовый баланс. Но когда деньги иссякнут плохо будет всем.

Кулеба признался, что денег стран Запада Украине хватит до конца года

Фото: www.globallookpress.com / Janine Schmitz

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил: средств, которыми Киев обеспечили западные страны, хватит только до конца текущего года.

По словам политика, Украина сможет поддерживать финансовый баланс, а после этого стране нужно будет заходить в программу Международного валютного фонда. Он добавил, что Киеву необходимо пять миллиардов долларов в месяц.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства признался, что сейчас ситуация нестабильная, поэтому украинский кризис нужно завершить быстро.

Всего два дня назад, 11 октября, пранкеры пообщались с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком от имени бывшего посла в России Майкла Макфола. Он рассказал, что Штаты не в полную силу поддерживают Украину, в отличие от Великобритании.

В интервью «Известиям» Вован и Лексус рассказали, что Ермак во время беседы переходил на русский язык.

Как ранее писал 5-tv.ru, Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым.

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