Кулеба признался, что денег стран Запада Украине хватит до конца года
По словам главы украинского МИД, пока страна сможет поддерживать финансовый баланс. Но когда деньги иссякнут плохо будет всем.
Фото: www.globallookpress.com / Janine Schmitz
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил: средств, которыми Киев обеспечили западные страны, хватит только до конца текущего года.
По словам политика, Украина сможет поддерживать финансовый баланс, а после этого стране нужно будет заходить в программу Международного валютного фонда. Он добавил, что Киеву необходимо пять миллиардов долларов в месяц.
Кроме того, глава внешнеполитического ведомства признался, что сейчас ситуация нестабильная, поэтому украинский кризис нужно завершить быстро.
Всего два дня назад, 11 октября, пранкеры пообщались с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком от имени бывшего посла в России Майкла Макфола. Он рассказал, что Штаты не в полную силу поддерживают Украину, в отличие от Великобритании.
В интервью «Известиям» Вован и Лексус рассказали, что Ермак во время беседы переходил на русский язык.
Как ранее писал 5-tv.ru, Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым.
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