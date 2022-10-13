Кулеба признался, что денег стран Запада Украине хватит до конца года

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил: средств, которыми Киев обеспечили западные страны, хватит только до конца текущего года.

По словам политика, Украина сможет поддерживать финансовый баланс, а после этого стране нужно будет заходить в программу Международного валютного фонда. Он добавил, что Киеву необходимо пять миллиардов долларов в месяц.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства признался, что сейчас ситуация нестабильная, поэтому украинский кризис нужно завершить быстро.

Всего два дня назад, 11 октября, пранкеры пообщались с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком от имени бывшего посла в России Майкла Макфола. Он рассказал, что Штаты не в полную силу поддерживают Украину, в отличие от Великобритании.

В интервью «Известиям» Вован и Лексус рассказали, что Ермак во время беседы переходил на русский язык.

Как ранее писал 5-tv.ru, Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым.