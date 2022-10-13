В Госдуме отменили выступление овдовевшей «королевы сухого льда» Диденко

Девушка считает, что в отмене выступления виноваты ее ненавистники.

Блогер Екатерина Диденко, ставшая популярной после трагической смерти ее мужа на вечеринке с сухим льдом, разрыдалась на глазах подписчиков из-за отмены ее выступления в Госдуме. В этом она обвинила «хейтеров» в своем Telegram-канале.

Блогера пригласили в нижнюю палату как спикера рассказать о первой медицинской помощи. Девушка якобы должна была выступить 13 октября на собрании Всероссийского союза «Социальный блогер». Однако интернет-пользователи сочли это ироничным, а организаторы отменили доклад Диденко.

«Люди, которые не добились ничего в своей жизни, не сделали ничего для других людей, в отличие от меня, писали какие-то гневные комментарии, что меня не хотят нигде видеть, что это дно, что я убила мужа, и как я после этого могу что-то говорить», — пожаловалась Диденко.

Нашлись и преданные фанаты блогера. Они поддержали Диденко и зарядили ее порцией мотивации.

«Я не собьюсь с намеченного пути. Всем спасибо за поддержку!» — поделилась она и призвала подписчиков писать комментарии под публикациями депутата Госдумы Нины Останиной. По мнению Диденко, это поможет достучаться до парламента.

Трагедия в семье Диденко произошла в день ее рождения. В феврале 2020 года она с друзьями и мужем проводила время в сауне. Супруг Диденко — Валентин наполнил бассейн сухим льдом. В результате химической реакции он и двое его друзей отравились углекислым газом. Спасти их не удалось не врачам, ни самой Диденко, которая имеет медицинское образование.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Диденко заставила собственную дочь изображать утопленницу, чтобы отснять ролик для своего блога. Общественность в очередной раз осудила блогера.