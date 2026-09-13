«Умерла внутри от страха»: сына Айзы увезли в больницу

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 20 0

Из-за ухудшения самочувствия ребенку понадобилась капельница и наблюдение врачей.

Что с сыном Айзы

Фото: Instagram*/aizalovesam

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Девятилетнего сына Айзы госпитализировали с высокой температурой

Девятилетний сын телеведущей Айзы-Лилуны Ай Элвис оказался в больнице с высокой температурой. Об этом блогер сообщила на своей странице в социальных сетях, опубликовав фотографию мальчика под капельницей.

«Попали в больницу. Ему так плохо было, я просто умерла внутри от страха», — подписала фотографию Айза.

В беседе с Super блогер рассказала, что температура у Элвиса резко поднялась до 40 градусов. Врач предположил грипп, однако анализы показали снижение уровня тромбоцитов. По словам Айзы, специалисты также рассматривают возможность денге, хотя ребенок привит от этого заболевания.

«В общем, непонятно, что с ним. Сдаем без остановки анализы, а вчера в больницу попали, сильная температура, и он есть не мог. Делали капельницы», — рассказала Айза.

Для Элвиса это уже не первая госпитализация за последнее время. Несколько недель назад ребенок оказался в больнице после того, как съел неизвестный корнеплод, приняв его за имбирь. После этого у мальчика появилось жжение во рту и на языке.

Ранее 5-tv.ru писал, что недавно интернет-пользователи обратили внимание на худобу телеведущей и советовали ей больше есть. В ответ Айза заявила, что подобная критика стала для нее неожиданностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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