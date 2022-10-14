Женское это дело: как прекрасный пол захватывает российский бизнес

Многим стартапы даются нелегко, но дамы справляются со всеми трудностями.

Мы выяснили, что слабый пол в нашей стране резко ударился в малый бизнес. Статистика впечатляет. Только с начала этого года число занятых в этой сфере экономики увеличилось на два с половиной миллиона. И львиная доля приходится именно на женщин, решивших работать на себя. Алексей Полторанин провел собственное расследование и выяснил, почему же они стали чаще рисковать…

Такого в небольшом городе Коряжма, пожалуй, еще не видели. Кенго-джамбо — аэробная гимнастика в специальной обуви. Елизавета загорелась идеей найти единомышленниц и приобщить их к миру современного фитнеса. И они нашлись. Занятия по расписанию, два раза в неделю.

«Девчонки записываются, все хотят попробовать, все хотят новых ощущений, и я считаю это уже успех», — отмечает тренер.

Прийти к этому успеху тренеру помогли в местном центре соцзащиты. Заключили социальный контракт. Выделили 250 тысяч рублей. И подобных случаев — все больше.

Дамы идут ва-банк. Вот, например, Курганская область. Забайкалье или Алтай. Больше половины коммерсантов там — это бизнес-леди. Много их и в Бурятии. Еще один показатель — количество самозанятых. Если в прошлом году 39% среди тех, кто имеет этот статус, были именно представительницы прекрасного пола, то в этом — уже 41%. Рост медленный, но верный. Тенденция, говорят специалисты, еще из 90-х, когда женщины становились челноками и кормили всю семью.

На площадке центра поддержки развития предпринимательства постоянно проходят лекции как для действующих, так и для начинающих бизнесменов. И вот стоит заметить среди слушателей большинство — представительницы прекрасного пола.

Сестры Ольга и Елизавета только готовятся запустить бизнес. У одной — художественная мастерская, другая дает новую жизнь старой мебели.

Девушки отмечают, что по опыту работы могут сказать, что в творческой сфере нередки конфликты с начальством. А еще — строгий график, который бывает сложно совместить с делами семейными. Особенно пока дети маленькие.

«Женщины чаще, чем мужчины, уходят в собственный бизнес именно из-за режима работы, когда работа не позволяет сочетать, например, воспитание ребенка, уход за ребенком, все вопросы, связанные с обучением», — отметила эксперт по трудовому законодательству Валентина Митрофанова.

Вот и Алина во время декрета долго не могла решить: возвращаться на радио или погрузиться в бизнес. Хотя признается была совсем далека от этого. В итоге начала делать вот такие букеты… из пирожных, чизбургеров и даже раков. Среди ее клиентов теперь даже российские звезды.

Дело хлопотное, но интересное. Ну а тем, кого вдохновляют подобные истории, эксперты советуют в омут с головой не бросаться: все правильно рассчитать, при необходимости обратиться за помощью к профессионалам, узнать, чем может помочь государство. И тогда уже вскоре можно готовить свой ответ на вопрос «В чем секрет вашего успеха?»