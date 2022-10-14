В Нижнем Тагиле напали на оператора дорожной камеры

Крайне неадекватно повели себя водители в Нижнем Тагиле. Увидев мобильный радар на дороге, они сначала разбили саму установку стоимостью почти два миллиона рублей, а затем избили и ее оператора, который сидел в машине неподалеку. И таких случаев внезапной агрессии по стране все больше. Градус напряжения поднялся настолько, что Госавтоинспекция была вынуждена вмешаться и объяснить, как выбирают места для установки мобильных комплексов фиксации — вовсе не для того, чтобы собрать побольше штрафов. Все подробности — у Александра Шпака.

Мобильный дорожный радар разбивают вдребезги, но этого нижнетагильским хулиганам мало. Следующей целью их агрессии становится оператор разбитой камеры.

«Тебе не стыдно? Нам и так нелегко жить просто. А ты еще тут кого-то кошмаришь. Коленки сломаются», — запугивают хулиганы инспектора, пытаясь забрать камеру.

Попытавшись ударить кулаками, нападающие пускают в ход палку, но жертва на голову выше агрессоров и дает отпор.

После этой стычки оператор системы автофиксации написал заявление в полицию. И вернулся на службу, правда, лицо свое скрывает. Опасается, что на него снова нападут. Работает он недавно, и такое с ним впервые. А вот его напарники повидали многое. Хотя чаще всего «народные мстители» не вступают в открытый конфликт.

«Население к нашей работе частенько подкидывает вот такие колючки из гвоздей. Это у меня самый скромный вариант. Палки с гвоздями, колючую проволоку, саморезы, битое стекло», — рассказал о «подарках» от автолюбителей оператор Станислав Березин.

Понять этих людей можно, к примеру, за прошлый год россияне заплатили штрафов на 104 миллиарда рублей. И больше 90% нарушений зафиксировали не инспекторы, а камеры дорожного наблюдения.

Многие считают, что компании, обслуживающие системы автофиксации, забирают все деньги со штрафов себе, а не передают их в казну. И в этом — главное заблуждение. Государство отчисляет компаниям всего лишь часть взысканных средств за поддержание порядка на дорогах. Собственно, с этой задачей камеры справляются даже лучше людей. А сотрудники ГИБДД лишь выбирают места для их установки, и они не случайны.

«Все комплексы передвижные, которые устанавливаются на территории области, устанавливаются согласно анализу аварийности. Управление ГИБДД разрабатываются дисклокации мест, для установки комплексов учитываются места аварийные, места где производятся ремонты дорог, места где расположены нерегулируемые пешеходные переходы», — объяснил начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами государственной власти Свердловской области УГИБДД СО Сергей Кобяков.

То есть те места, где люди могут пострадать или уже пострадали ранее. Такая политика может не нравиться автомобилистам. Но когда недовольство приобретает преступные формы, расплаты не избежать. Лица напавших на оператора — тоже зафиксированы на видео. Так что установить их личность и привлечь к ответственности не составит труда.