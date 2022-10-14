Пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту арестовали в Симферополе

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 891

Среди задержанных оказались граждане Украины и Армении.

Пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту арестовали в Симферополе

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следствия арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Среди них оказались граждане Украины и Армении. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Еще 8 октября на автомобильной дороге Крымского моста со стороны Таманского полуострова случился подрыв грузового автомобиля. Следом воспламенились семь топливных цистерн железнодорожного состава. По последней информации, инцидент унес жизни четырех человек. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ опубликовала рентгеновский снимок взорвавшейся фуры. В ведомстве установили весь маршрут грузового транспорта со взрывчаткой. Найденные данные указали на причастность руководителя украинской военной разведки Кирила Буданова. В том числе были установлены его 12 соучастников, восемь из них уже задержаны.

В том числе ведомство выяснило, что украинские националисты как минимум несколько раз меняли поддельные документы. Террористы спрятали взрывное устройство в рулонах с полиэтиленовой пленкой, которые погрузили на паллеты общим весом 22770 килограммов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как задержанный террорист раскрыл отношение Украины к исполнителям.

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