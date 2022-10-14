Зеленский вновь опозорился: «Ты кто такой, тролль?»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 2 169

Президента Украины Зеленского раскритиковали американцы за просьбу дать денег

Зеленский вновь опозорился: «Ты кто такой, тролль?»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ukrainian President s Office

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Лидер Незалежной не только делает абсурдные заявления, но и выглядит нелепо внешне, считает журналист Такер Карлсон.

Американцы вновь раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского. В частности, это сделал журналист Такер Карлсон, произнеся в прямом эфире выпуска новостей Fox News убийственную фразу.

«Тип в футболке просит денег для своей находящейся в критическом состоянии экономики. Ты кто такой, тролль? Пошел вон!» — сказал Карлсон.

К слову, на одной из встреч с политиками глава Украины имел вид типичного дачника, надев панаму. На Украине проходит спецоперация России по защите населения от неонацистов. На ее фоне киевский режим, что называется, постоянно с протянутой рукой. Причем аппетиты Зеленского, как отмечали эксперты, в прямом смысле неуемные.

Абсурд в плане помощи Незалежной дошел до того, что власти США критикуются буквально всеми, кому не лень — журналистами, представителями американского шоубиза и простыми гражданами. Ко всему прочему, украинская сторона постоянно требует новых вооружений, успевая заявлять о своей причастности к терактам на территории России. Сам же Зеленский призвал наносить ядерные удары по РФ, однако потом изменил риторику, открестившись от своих слов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как пошутили о связи Зеленского и Макрона.

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